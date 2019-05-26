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Türkiye

Minibüste tehlikeli yolculuk kamerada

İstanbul Başakşehir'de, kapısı açık vaziyette tıka basa yolcuyla ilerleyen minibüs görünleri şaşkına çevirdi.

26 Mayıs 2019 Pazar 11:36 - Son Güncelleme 26 Mayıs 2019 Pazar 11:36

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