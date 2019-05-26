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Türkiye

Bakan Selçuk'tan TRT personelinin kardeşine doğum günü sürprizi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber canlı yayını sonrası, bir personelin Ağrı'da bulunan kardeşinin doğum gününü video ile kutladı.

26 Mayıs 2019 Pazar 18:49 - Son Güncelleme 26 Mayıs 2019 Pazar 18:50

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