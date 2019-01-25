TRT Haber

25
Ocak 2019
Cuma
Türkiye

AK Parti Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'ye bıçaklı saldırı

Adana'da AK Parti Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni, bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan başkan adayının hayati tehlikesi bulunmuyor.

25 Ocak 2019 Cuma 21:24 - Son Güncelleme 25 Ocak 2019 Cuma 21:24

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