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Sağlık

Aile hekimlerinden 'mevzuat dışı sağlık raporları kaldırılsın' çağrısı

Son dönemlerde gereksiz istenen sağlık raporlarından aile hekimleri de dertli. Doktorlar, hem iş yükünün artmasından hem de hastalara ayrılan zamanın azalmasından şikayetçi.

22 Nisan 2019 Pazartesi 19:03 - Son Güncelleme 22 Nisan 2019 Pazartesi 19:03

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