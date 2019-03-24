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Parçalı Bulutlu
Sağlık

Küçük Çınar ve binlerce lösemi hastası uygun donör bekliyor

Ankara Gölbaşı'nda tedavi gören Lösemi hastası Arhan Çınar Cengiz'in annesi, oğulları ve benzer durumdaki çocuklar için "donör olun" çağrısında bulundu.

24 Mart 2019 Pazar 23:22 - Son Güncelleme 24 Mart 2019 Pazar 23:22

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