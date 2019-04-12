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Sağlık

Bahar alerjisine yeni önlem: Polen haritası

Alerjik nezle, halk arasında "bahar nezlesi", "saman nezlesi" gibi isimlerle anılıyor. Peki, alerjiye karşı neler yapılabilir?

12 Nisan 2019 Cuma 18:00 - Son Güncelleme 12 Nisan 2019 Cuma 18:01

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