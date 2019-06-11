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Yaşam

Ağrı'da bir çocuk dondurmasını köpek yavrusuyla paylaştı

Ağrılı 12 yaşındaki bir çocuk, dondurmasını karşısına çıkan yavru köpeğe yedirdi.

11 Haziran 2019 Salı 12:51 - Son Güncelleme 11 Haziran 2019 Salı 12:51

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