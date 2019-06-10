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10.06.2019 - 12:36
Pençe Harekatı'nda 100 mağara ve sığınak imha edildi
10.06.2019 - 12:20
Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'na destek için İzlanda'ya gidiyor
10.06.2019 - 12:03
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınıyla ilgili basın toplantısı yapılacak
10.06.2019 - 11:05
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İzlanda'daki saygısızlığa kınama
10.06.2019 - 10:14
Türkiye'den İzlanda'ya nota
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Dev yolcu uçağı Saros Körfezi'ne batırılıyor
90 ton ağırlığındaki dev yolcu uçağı, Edirne'nin Saros Körfezi'ne balık popülasyonunu zenginleştirmek ve dalış turizmine katkı sağlamak için batırılacak.
10 Haziran 2019 Pazartesi 12:36 -
Son Güncelleme 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:36
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