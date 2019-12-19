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Türkiye

Adalar'da ruam hastalığı krizi

İstanbul'da Adalar denilince akla ilk gelenlerden biri atlı faytonlar. Tartışma konusu olan atlar, bu defa salgın hastalıkla gündemde.

19 Aralık 2019 Perşembe 22:26 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 22:27

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