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Türkiye

Aydın'da seyir halindeki servis midibüsü yandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken yanan midibüs kullanılmaz hale geldi.

19 Aralık 2019 Perşembe 20:22 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 20:22

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