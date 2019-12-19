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Aidatlar kirayla yarışıyor

Konut anlayışı değişti, aidatlar modern sitelerde oturanların en önemli gider kalemleri arasına girdi. 3 büyük şehri kapsayan araştırmaya göre, en yüksek aidat İstanbul Beşiktaş'ta.

19 Aralık 2019 Perşembe 18:45 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 18:46

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