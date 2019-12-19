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Türkiye

Ulaştırma Bakanından TRT Haber'e özel Google açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Google servislerinde yaşanan yurt dışı kaynaklı sorunun siber olaylara müdahale merkezinden izlendiğini söyledi.

19 Aralık 2019 Perşembe 13:02 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 13:04

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