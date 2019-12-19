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Türkiye

Asker eğlencesi yapan grup ortalığı birbirine kattı

İstanbul'da asker uğurlamak için eğlence düzenleyen arkadaş grubu, kentin altını üstüne getirdi. Binaların arasında havai fişek fırlatıp meşaleler yakan şahıslar, yollarda da drift yaptı.

19 Aralık 2019 Perşembe 10:56 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 10:58

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