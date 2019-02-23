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ABD'de 47 yıl mahkumiyet aldığını duyan sanık avukatına saldırdı

ABD'nin Ohio eyaletindeki duruşmada sanık, 47 yıla mahkum edildiğini duyduğu anda yanındaki avukatına saldırdı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:15 - Son Güncelleme 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:15

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