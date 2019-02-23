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Pilot uçuş sırasında uyudu, yardımcısı video çekti

Çin Havayollarına ait Boeing 747 tipi bir uçağı kullanan pilot uçuş esnasında uyuyakaldı. Uykuya dalan pilotun o anlarını ise yardımcı pilot kamerayla kaydetti.

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:01 - Son Güncelleme 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:42

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