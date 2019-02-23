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Dünya

Pablo Escobar'ın evi yıkıldı

Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın başkent Bogota’da uzun süre ikamet ettiği Monaco binası patlayıcı ile yıkıldı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 00:33 - Son Güncelleme 23 Şubat 2019 Cumartesi 00:33

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