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Hindistan'da otoparktaki 300 araç yandı

Hindistan’ın Bangalore şehrindeki bir otoparkta çıkan yangında 300 araç yandı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 14:41 - Son Güncelleme 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:41

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