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Yaşam

81 ilde 11 milyon fidan dikilecek

11 Kasım'da 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Samsun Orman İşletme Müdürlüğü, etkinlik için ''ben de varım ''isimli bir klip hazırladı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 16:15 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 16:16

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