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Türkiye

3 aylık fayton yasağı başladı, 2 bine yakın at barınaklarda toplandı

81 atın ruam hastalığı sonucu itlaf edilmesi ardından İstanbul Adalar’da 3 aylık fayton yasağı devreye girdi. Yaklaşık 2 bin at barınaklara yerleştirildi.

21 Aralık 2019 Cumartesi 17:37 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 17:41

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