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Türkiye

Dolandırıcılar oturma izni almak isteyen yabancıları hedef aldı

Oturma izni dolandırıcıları parayı alıp ortadan kayboluyor. Arama motoruna reklam ücreti ödeyip kendi internet sitelerini üst sıralara taşıyan dolandırıcılar, bu sistemle milyonluk vurgun yapıyor.

21 Aralık 2019 Cumartesi 15:07 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 15:08

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