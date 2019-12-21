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21.12.2019 - 16:32
Libya ile askeri iş birliği mutabakatı Meclis'ten geçti
21.12.2019 - 16:22
Türkiye'den UCM Başsavcısına destek
21.12.2019 - 14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz
21.12.2019 - 08:53
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
21.12.2019 - 08:45
Otomobil çarpan yaya hayatını kaybetti
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Pastırmaya bir il daha talip oldu
Sivas Valisi Salih Ayhan, pastırmanın merkezinin Sivas’ın Kızılca köyü olduğunu söyledi.
21 Aralık 2019 Cumartesi 16:47 -
Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 16:48
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