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Yaşam

2. Dünya Savaşı’nın İstanbul’daki izleri

2. Dünya Savaşı yıllarında olası Alman istilasına karşı Büyükçekmece-Karadeniz hattı boyunca inşa edilen Çakmak Hattı koruganları bugün hala görülebiliyor.

09 Nisan 2019 Salı 11:16 - Son Güncelleme 09 Nisan 2019 Salı 11:37

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