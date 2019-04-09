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Yaşam

Görme engelli Formula 1 tutkunu

Otomobiller onun hayatında çok büyük bir yere sahip. Ankara'da yaşayan görme engelli Levent Karadöl, 25 yıldır Formula 1 yarışlarını kaçırmıyor.

09 Nisan 2019 Salı 10:53 - Son Güncelleme 09 Nisan 2019 Salı 10:53

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