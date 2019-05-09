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Yaşam

15 Temmuz gazisi köylere kütüphane kuruyor

2 yıldır Muş'ta yaşayan Sedat Ergün, şehitler anısına köylere kütüphane yapmak için harekete geçti. Yolgözler köyünde açılan ilk kütüphaneye "Şehit Aybüke Öğretmen" adı verildi.

09 Mayıs 2019 Perşembe 16:30 - Son Güncelleme 09 Mayıs 2019 Perşembe 16:30

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