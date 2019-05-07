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Yaşam

Emekli Astsubay kaz çiftliği kurdu

Emekli Astsubay Turan Özen, ülke üretimine katkıda bulunmak için Sivas’a yerleşerek kaz çiftliği kurdu.

07 Mayıs 2019 Salı 16:22 - Son Güncelleme 07 Mayıs 2019 Salı 16:22

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