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Bilim Teknoloji

1 liralık enerji ile 100 kilometre yol alıyor

Kastamonu'da Makine Mühendisliği bölümü öğrencileri tamamen atık malzeme kullanarak otomobil üretti. Atabey Gazi adındaki otomobil 1 lirayla 100 kilometre yol gidiyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:53 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:54

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