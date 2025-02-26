Türk Kızılay Suriye'de iftar verecek

Saygılı, dünyanın 60 noktasında ramazan hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.

İhtiyaç sahiplerinin bir taraftan giyim ve hijyen malzemelerini bir taraftan da kışlık ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını anlatan Saygılı, aynı zamanda iftarlık ve sahurluk hazırlıklarının sürdüğünü aktardı.

Saygılı, 85 milyondan aldıkları destekle dünyanın dört bir tarafına ulaşmaya gayret ettiklerine değinerek, "Güneşi batmayan bir iyilik hareketinin mensubu olarak, milletimizden ve devletimizden aldığımız destekle yaraları sarmaya, Türkiye'nin merhametiyle oralara dokunmaya özen gösteriyoruz." dedi.

Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeli misafirleri 4 sınır kapısından uğurlamaya devam ettiklerini dile getiren Saygılı, Suriye'nin kuzeyinde çadırlarda ve briket evlerde kalanlara yardımlarının sürdüğünü kaydetti.

Saygılı, ramazan ayı için de hazırlık yaptıklarını anlatarak, "Nasip olursa ramazan boyunca Suriye'nin Şam, Halep, Humus ve Hama başta olmak üzere büyük şehirlerinde düzenli şekilde iftar verilecek. Aynı zamanda sosyal yardımlarımızı, gıda, hijyen kolilerimizi ve giyim malzemelerini de partnerimiz Suriye Kızılay ile beraber kırsalda Suriyelilere vereceğiz." diye konuştu.

Saygılı, Türk Kızılay'ın diğer çalışmalarına da değinerek, Filistin'de de şu anda 4 noktada günlük 25 bin ile 30 bin arasında yemek dağıttıklarını, gıda ve hijyen kolisi desteğinde bulunduklarını, barınma konusunda da destek sunduklarını söyledi.

Milletten aldıkları emanetleri hazırlığı yapılan ramazan gemisi ile Gazze'ye ulaştırmaya çalışacaklarını anlatan Saygılı, Gazze'de iftarlar verebilmek için hazırlık yaptıklarını vurguladı.

"Hedefimiz 400 bin gönüllü sayısını 1 milyona ulaştırmak"

Saygılı, geçen yıl yurt dışında 10 milyon ihtiyaç sahibine yardım ettiklerini bildirdi.

Bağışçılardan 2024'te 2,8 milyon kan aldıklarını da anımsatan Saygılı, şöyle devam etti:

"Onu da yine Türkiye'de 300 noktadan aldık. Akredite laboratuvarımızda işledik, sonra 1176 hastaneye lojistiğini sağlayıp Türkiye'nin 81 vilayetindeki hastanelerde insanımızın şifa bulmasına vesile olduk. 2025 yılında ise kan konusunda 3 milyon 40 bin ünite kan almayı ve yine 1176 hastaneye ulaştırmayı planlıyoruz. Türkiye'de ramazan ayında ise 2025 projeksiyonumuzda 7,1 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz."

Saygılı, geçen yıl 400 bin gönüllü üyeye ulaştıklarına dikkati çekerek, "85 milyon Kızılay dostunu Kızılay portalından üye olmaya davet ediyorum. Hedefimiz 400 bin gönüllü sayısını 1 milyona ulaştırmak. Adım adım oraya doğru gidiyor diyoruz." dedi.