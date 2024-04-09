Köln'de 3 bin kişilik sokak iftarı

Cadde esnafının geleneksel hale getirdiği, bu yıl 6'ncısı düzenlenen iftara yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Trafiğe kapatılan cadde üzerinde kurulan iftar sofrasına Almanlar da yoğun ilgi gõsterdi.

Cadde üzerinde okunan ezanla oruçlar açıldı, dualar edildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Uzer: İftar sofraları iki toplumu yakınlaştırdı

Türkiye'nin Köln Muavin Konsolosu Hilal Uzer, "Gerçekten de bizler, bu ay boyunca iftar sofralarında yakınlaştık. Sevgi, muhabbet ve içtenlikle dayanışma duygularımızı güçlendirdik. Birbirimizin dertlerine ortak olduk. Sevgilerimize de ortak olduk." dedi.

[Hilal Uzer | Fotoğraf: TRT Haber]

Servisi cadde esnafı yaptı

Keup Caddesi esnafından Ömer Akdağ, "Çok güzel bir duygu. İftar, evde yapılan bir şey değil aslında bizim kültürümüzde. Hep beraber, komşularla, başka insanlarla başka inançta da olsa beraber yemek yemek bir şenlik gibi geliyor." dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Memleket havası"

Sokak iftarına katılan Serhat Aras da yaşadığı mutluluğu TRT Haber ile paylaştı.

Aras, "Memleketimizde esen havayı burada yaşamak çok güzel bir duygu. Burada gördüğünüz gibi her geçen yıl daha fazla artıyor ilgi. Biz de aynı zamanda Ramazan, iftar havasını burada yaşıyoruz." dedi.

İftara katılan Harun Taşdemir ise "Bugün çok güzel bir organizasyon oldu. Yaklaşık 3 bin kişi var burada. Dünyanın her yerinden katılım var; Bosnalı, Kırgızistanlı, Azerbaycanlı, Almanların yoğunlukta olduğu. Bu güzel organizasyona katkıda bulunan esnaflara çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum, herkes bir arada. İftarımızı birlikte açtık. Allah razı olsun." diye konuştu.

İftar sonrası, seneye Ramazan ayında tekrar iftar sofrasında buluşmak üzere sözleşildi.

Haber: Bülent Dönmez