1921'de Yunan ordularının işgaline uğrayan Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Cabar köyü...

İşgal güçleri, Cabar köyünde acısı hala hafızalarda olan bir katliam gerçekleştirdi.

Katliamdan kaçmayı sadece birkaç aile başarabildi. Sağ kalanlar bir süre dağlarda saklandı. Köye döndüklerinde geride sağ kimse kalmamıştı. O dönemde yaşananları, Cabar köyü sakinleri TRT Haber'e anlattı.

"Terk ettiği yerleri yakarak gitti"

Arif Kaya, şu sözlerle anlatıyor o günleri...

"Ebemin yanına gelmiş askerler. Ebemden para istemişler. Ebem de ‘Din gardaşlar bende yok para’ demiş. O zamana kadar ebemi dövmüşler, ebemi vurmuşlar. Halam bağırmış, halamı da vurmuşlar orada."

Celal Şahin ise, "Anam ağlardı, çıplak gitmişler. Elbise yok. Kaçmışlar, Yunan kapıyı kırmış. Ebemgili öldürmüş" diyor.

Cabar köyü, işgal yıllarından katliama uğrayan tek yerleşim birimi değil. Pamukkale Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Turgut Tok, "Denizli’nin işgale uğrayan iki ilçesi var, Buldan ve Çivril. Buldan 4 Eylül’de, Çivril 30 Ağustos’ta Yunan işgalinden kurtarılıyor. Ama Yunan terk ettiği yerleri yakarak gidiyor. Yakıyor, yıkıyor, taş üstünde taş bırakmadan bu topraklarda büyük acılar bırakarak gidiyor" dedi.

Cabar'da katliamdan geriye bakımsız bir mezarlık kaldı. Bu mezarlığa şehitler anıtı dikilecek, bir kitabe koyulacak ve kitabenin üstüne tek tek şehit olanların isimleri yazılacak.

Haber: Cansu Atıcı

Kamera: Mustafa Oğuz