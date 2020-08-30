Sakarya'da yaşayan Berna Toska, Yükseöğretim Kurumları Sınavı'na girmişti. Heyecanla sonuçların açıklanmasını bekledi. Sınavın açıklandığı gün evde yalnızdı.

Toska, anne ve babası çalıştığı için onlara videoyla heyecanını göstermek istedi. O sırada babası sürpriz yapıp eve geldi.

Üniversite sevincini birlikte yaşayan baba kız gözlerini kapattı, sonucun ekrana yansımasını bekledi.

Sonuç ekrana yansıyınca da merak yerini sevinç çığlıklarına bıraktı. Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümünü kazanan Berna Toska, o sürpriz videoyu sosyal medyada "Akdeniz sen de ben geliyorum diye bu kadar mutlu musun?" notuyla paylaştı.

Akdeniz Üniversitesi bu paylaşıma cevap verirken, sevinç videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"Anlatılacak gibi bir şey değil o duygu"

Baba Adem Toska, kızının o anları videoya aldığından habersizdi.

"Bu anı birlikte yaşadık, kızım da bana bir sürpriz yapıp bu anı ölümsüzleştirmiş. Kızımın resmini gördüğüm ana kadar her şeyi anlatabilirim ama o andan sonrasını hatırlamıyorum. Anlatılacak gibi bir şey değil o duygu."

Haber: Mehmet Karakaş