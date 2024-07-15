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Yaşam
TRT Haber 15.07.2024 00:15

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftada yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin, aralarında Erzurum, Kars ve Ardahan'ın da bulunduğu 6 il için sarı kodlu uyarısı var.

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Türkiye son 53 yılın en sıcak haziran ayını geride bıraktı. Temmuzda ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Sıcak hava ve yüksek nem oranı yağışları da tetikliyor. Bu durum sel ve su baskınlarına yol açıyor.

Meteoroloji, Erzurum, Kars, Ardahan, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'a sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteroroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Orta Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu akdeniz'de yağışlar görülecek" dedi.

Yeni haftanın ikinci gününde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'de sağanak etkili olacak. Çarşamba günü yine Karadeniz bölgesinde yağış görülecek. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Bazı bölgelere toz taşınımı uyarısı

"Önümüzdeki 3 gün boyunca Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülebilir. Toz taşınımının sebep olabileceği; görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istemekteyiz."

Bir diğer uyarı da rüzgar için. Rüzgarın; Marmara’nın güney batısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

3 büyük ilde yağış yok

Ve 3 büyük il... Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni haftada sıcaklık kademeli olarak artacak.

3 büyük kentte önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklemiyoruz. Parçalı ve az bulutlu geçecek. Başkent ve İstanbul'da hava sıcaklığı 33 ile 35 derece arasında seyredecek İzmir'de ise 38 dereceleri bulacak. 

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