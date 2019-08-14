Bitki örtüsü çeşitliliği, 40 gözeden çıkan soğuk suyu, irili ufaklı şelaleleri...

Tunceli'nin Munzur Gözeleri, yeryüzünün saklı cennetlerinden.

Munzur Gözelerine, Tunceli merkezden 80 kilometrelik yolculuk sonunda ulaşılıyor.

Efsanelere de konu olan gözeler, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Özellikle yaz aylarında turist sayısı artıyor.

Gözelerden çıkan su, güzelliğinin yanı sıra kalitesiyle de dikkat çekiyor.

Munzur Gözeleri'nde piknik alanları ve yürüyüş yollarının 8 milyonluk yatırımla yenilenmesi planlanıyor.

Haber: Burak Dündar

Kamera: Ahmet Uğur Baş

Kurgu: Celal Taş