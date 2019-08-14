"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nin ardından fay hattının çeşitli yapıları denize çekmesiyle oluşan Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki su altı şehri, önemli dalış lokasyonlarından biri oldu.

Değirmendere sahilinin 180 metre açığında, suyun altında tarihi çınarların görülmesinin ardından 55 metre derinliğe kadar çeşitli yapıların izinin sürülebildiği bölge, duygu yüklü bir deneyim yaşatıyor.

Marmara Depremi'nin ardından Değirmendere Sualtı Topluluğunu (DESSAT) kuran su altı arama kurtarma ve dalış eğitmeni Murat Kulakaç, su altındaki bölgeyi merak edenlere rehberlik hizmeti de veriyor.

"Gerçek bir su altı deprem müzesi"

DESSAT Başkanı Kulakaç, Değirmendere'nin dünyada örneğine az rastlanabilecek alanlardan birini barındırdığını söyledi.

Bu sene depremin 20'nci yılı dolayısıyla anı dalışı yapacaklarını belirten Kulakaç, "Dışarıda binalar onarıldı, insanların yaraları sarıldı. 20'nci yıl olmasına rağmen halen çınar ağaçlarını, evleri, kişisel eşyaları tüm çıplaklığıyla suyun altında görebiliyoruz. Dünyada gerçek bir su altı deprem müzesi" dedi.

Bölgeye uluslararası ilgi

Türkiye'deki dalış meraklılarının bölgeye yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Kulakaç, "Fransa, Belçika, İspanya, Almanya, Amerika'dan dalgıçlar da yoğun şekilde burayı takip ediyor. Dalış merkezimiz de uluslararası bir sisteme dahil oldu. Sayfalarında 'batık şehir' ile ilgili bilgileri paylaşıp, bunu ülkemize turizm ya da sadece dalış amacıyla gelen yüzlerce dalgıcın hizmetine sunduk" dedi.

Kulakaç, su altındaki yapılarla ilgili ise şunları söyledi:

"55 metrede avcılar kulübü olduğu gibi duruyor. 37 metrede eski vapur iskelesi var, üzerinde hala lastiği bağlı şekilde suyun altında yanaşacak vapuru bekliyor. 40 metrelerde çay bahçelerinin ön sırası duruyor, sandalyeler gömülü vaziyette. 22 metrede Koruk Restoran Otel, irili ufaklı kafeteryalar, çay bahçeleri blok halinde aşağıda yer alıyor."

Kaynak: AA