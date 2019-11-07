Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yaya geçitlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye genelinde başlatılan "Önce Yaya" projesinden sonra çocukların ilgisini çekecek yeni bir proje daha hayata geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Proje çerçevesinde, Sakarya'da ADA Park çocuk oyun alanının karşısına renkli motifler ve oyun işlemeleriyle yeni bir yaya geçidi yapıldı.

Türkiye'de ilk kez yapılacağı belirtilen uygulama, Avrupa'da çeşitli ülkelerde farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

[Fotoğraf: AA]

Söz konusu geçitler, çocuklara trafikte daha dikkatli olmaları gerektiği bilincini aşılıyor.

Dünyada birçok ülkede bu tarz çalışmalar yapılarak, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve sürücülerin dikkatlerinin çekilmesi amaçlanıyor.

Uygulamanın kent genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA