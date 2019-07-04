Keçiören Belediyesine ait huzurevinde kalan yaşlıların daha iyi vakit geçirebilmeleri için hobi bahçesi oluşturuldu.

Keçiören Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Tepebaşı Mahallesi'nde hizmet veren huzurevi alanında yaşlıların sıkılmadan vakit geçirebilmeleri için hobi bahçesi oluşturuldu.

Ekipler, bunun için huzurevi bahçesindeki yeşil alanda temizlik ve çevre düzenlemesi yaparak bahçe kenarlarını çiçeklendirdi.

Huzurevi sakinleri, böylece domates, salatalık, kabak ve biber gibi sebzeleri yetiştirerek toprağın keyfini çıkarmaya başladı.

Yürüyüş yapmak veya sohbet etmek isteyen yaşlılar için de hobi bahçesi boyunca yürüyüş yolu ve kamelyalar da oluşturuldu.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, "Görevi devir alır almaz ilk işimiz, huzurevimizde yaşayan analarımızın ve babalarımızın hayat standartlarını iyileştirmek oldu. Kaliteli gıdaları tüketmeleri konusunda talimat verdik, sıkılmadan vakit geçirebilmeleri için hobi bahçesi yapılmasını sağladık" dedi.

Kaynak: AA