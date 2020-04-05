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Yaşlı adamın tarlasını jandarma ekipleri sürdü
Antalya'da 65 yaşından büyük bir vatandaşın, tarlasını ekmezse gelecek yıl aç kalacağını söylemesi üzerine, jandarma ekipleri traktörle 10 dekarlık tarlayı sürüp ekime hazır hale getirdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkamıyor. Antalya Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir vatandaşın sokağa çıkma yasağını ihlal ederek traktörle tarla sürmeye gittiğini gördü.
Durdurdukları traktör sürücüsünün 65 yaşından büyük olduğunu gören jandarma ekibi, sürücüye sokağa çıkma yasağını hatırlattı.
Vatandaşın, tarlasını ekmezse gelecek yıl aç kalacağını söylemesi üzerine jandarma görevlileri, vatandaşın tarlasına giderek, traktörle yaklaşık 10 dekarlık tarlayı sürüp ekime hazır hale getirdi. Jandarma tarafından evine bırakılan yaşlı adam, görevlilere teşekkür etti.
Etiketler: tarla Manavgat koronavirüs jandarma ekipleriSon Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 20:25
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