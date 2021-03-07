Eskişehir'de yaşayan Memduh-Mücella Çetin çiftinin birbirine duydukları yarım asrı geride bırakan sevgileri birçok çifte örnek olacak cinsten.

75 yaşındaki Mücella Çetin, 15 yıldır felçli durumda.

78 yaşındaki Memduh Çetin, doktorların eşi için güneş, vitamin ve bol oksijen alması alması gerektiğini söyledi. O da evinin önünü parka çevirdi.

"Benim ona yeni evlenmiş gibi sevgim var"

Memduh Çetin, yaptığı parkın eşinin de hastalığına iyi geldiğini söylüyor:

"Burayı park gibi yaptım. Adını da Sevgililer ve Aşıklar Parkı koydum. Benim ona yeni evlenmiş gibi sevgim var. 15 senedir bakıyorum. Bu çamlar, çiçekler, güller burcu burcu kokuyor. Onun sağlığı iyi oldu. Hiçbir sancısı yok, ızdırabı yok. Hafızası düzeldi."

"Ölene kadar beraberiz"

Memduh Çetin, eşine duyuduğu sevgiyi ise şöyle anlatıyor:

"Zaman gelir her şey olur. Kaynana da laf söyler, eşin de söyler. Şimdiki hayat çok değişti eskiler gibi değil. Her şeye sabır edeceksin varlığa da yokluğa da. Onun bir gülümsemesi, bana hoş davranması, seni seviyorum demesiyle mutluluk doluyorum. Ölene kadar böyleyiz."