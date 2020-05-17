Haber Giriş: Kaynak: İHA
Vefalı eller bu kez Tunceli'de yavru tilkiyi besledi
Tunceli'de görevden dönen valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri şehir merkezinde karşılarına çıkan tilkiyi elleriyle besledi.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarılarına vatandaşlar uymaya devam ediyor.
Vatandaşların evlerinden çıkmamasıyla sokakların boşalmasını fırsat bilen yaban hayvanları da yerleşim alanları yakınına kadar inmeye başladı.
Valilik koordinesinde sokağa çıkması kısıtlananların taleplerini "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor.
Gruba bağlı ekipler, görev dönüşü Tunceli'de şehir merkezine inen yavru tilkiyi fark ederek elleriyle besledi.
O anları Vali Tuncay Sonel sosyal sosyal medya hesabından “Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli arkadaşlarımız yöre insanımızın ihtiyacını karşılamadan dönerken karşılarına bugün sürpriz bir misafir çıkmış” diye paylaştı.
Etiketler: Vefa Sosyal Destek Gurub Tunceli tilki koronavirüsSon Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 03:47
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