Aile ile daha çok zaman geçirildi, öğün sayısı ve kilolar arttı. Bütçede giyim yükü azaldı, ibadet saatleri çoğaldı. Koronavirüs salgını ile gelen değişim, araştırma sonuçlarına yansıdı. 26 ilde 2 bin 307 kişiyle telefon anketi yöntemiyle bir araştırma yapıldı.

Aile ilişkilerini de etkiledi

Araştırmaya katılanların yüzde 60'ı evde eşi ve çocuklarıyla vakit geçiriyor. Her 100 kişiden 28'i aile bireyleri arasında paylaşımın arttığını söyledi. "Olumsuz etkilendik" diyenler ise yüzde 17'nin altında kaldı.

Cevaplar, alışveriş alışkanlıklarının değiştiğini ortaya koydu. Her 4 kişiden 3'ü gıda ve temizlik giderlerinin arttığını söyledi. Giyim masrafı ise yarıya indi.

Evde kalmak, yeme alışkanlıklarını da etkiledi. Her 5 kişiden biri öğün sayısını artırdığını, yüzde 30'u kilo aldığını, yüzde 58'i ise kilosunun aynı olduğunu söyledi.

İbadete daha çok zaman ayrıldı

Sosyal izolasyon sürecinde ibadete yönelenler çoğaldı.

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, "Daha önce Kur'an okumayanların Kur'an okumaya başlama oranı yüzde 23,9, namaz kılmayanların namaza başlama oranı yüzde 23,1. Düzenli namaz kılmayanların düzenli namaz kıldığı görünüyor yüzde 17,5" dedi.

Evde kalanlar, zamanının büyük bölümünü ise ekrana ayırıyor. Katılımcıların yüzde 69'u film, dizi, belgesel izliyor. Her 3 kişiden biri sosyal medyada vakit geçiriyor. Yüzde 30'u ise kitap okuyor.