Haber Giriş: Kaynak: AA
Jandarma ekipleri engelli çocuklara oyuncak hediye etti
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da jandarma ekipleri Engelliler Haftası kapsamında kırsal mahallelerdeki engelli çocukları ziyaret ederek, onlara oyuncak hediye etti.
Yeni tip koranavirüs (Covid-19) sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşların temel ihtiyaçlarını temin eden jandarma, kent genelinde çalışmaların sürdürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Jandarma ekipleri, Engelliler Haftası kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan engelli çocukları ziyaret ederek, onlarla bir süre sohbet etti.
[Fotoğraf: AA]
Çocuklara boyama kitabı, oyuncak bebek gibi hediyeler veren, jandarma ekipleri çocukların yüzünü güldürdü.
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