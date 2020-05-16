Yeni tip koranavirüs (Covid-19) sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşların temel ihtiyaçlarını temin eden jandarma, kent genelinde çalışmaların sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Jandarma ekipleri, Engelliler Haftası kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan engelli çocukları ziyaret ederek, onlarla bir süre sohbet etti.

[Fotoğraf: AA]

Çocuklara boyama kitabı, oyuncak bebek gibi hediyeler veren, jandarma ekipleri çocukların yüzünü güldürdü.