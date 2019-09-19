Gaziler...

Onlar vatanın her noktasında ve sınır ötesinde korkusuzca mücadele eden, milleti için canını hiçe sayan kahramanlar.

Kimi kolunu kimi bacağını kimi gözünü kaybetti. Ama bir olsun vatan görevinden geri adım atmadılar.

O gazilerden biri Hilmi Köse. 2015 yılında çukur operasyonlarında terör örgütüne karşı mücadele etti. Kurşunların hedefindeydi.

Gazi Hilmi Köse, "Yanımızda bir arkadaşımız şehit oldu, biz de şehitliği istiyorduk ama Rabbim bize nasip etmedi" dedi.

Kolunu kaybetme riski vardı. 3 yıl içinde yapılan 16 ameliyatla sağlığına kavuştu. Şimdiyse görevine devam ediyor.

Hilmi Köse, Zeytin Dalı Harekatı'na harekatına katılmak için de gönüllü oldu.

Görevine devam ediyor

Bir diğer gazi, Osman Gül.

15 Temmuz gecesi Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığındaydı. Komutanını korumak isterken gazi oldu.

Gazi Osman Gül, yaşananları şöyle anlattı:

"Düşünün elinizde silah var, biz komutanımızı almaya çalışıyoruz. Onlar vermiyor. Bu şekilde giremeyeceğimizi söylediler. Yukarıdan kobra helikopterinin ateşi oldu. Ben sol bacağımı diz üstünden kaybettim."

Yaklaşık iki yıldır tedavi gören Gül, "Bir buçuk yıl fizik tedavi aldım. Bu fizik tedavi ile ben hayatıma, sağlığıma geri kavuştum. Şimdi de birliğime geri döndüm" dedi.

Gazi Osman Gül, çok sevdiği görevine gururla devam ediyor.

Haber: Çağla Gül Tuncar

Kamera: Ülkü Betül Şarman