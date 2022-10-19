Gürpınar ilçesine bağlı Örmeli köyünün Karakaş mezrası kırsalında, Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı Listesi´nde koruma altında bulunan yaklaşık 20 tane Kızıl Akbaba sürü halinde yolda geçen Enes Güngör tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Sürü halinde bir tepenin yamacında bulunan Kızıl akbabalar Van’da ilk defa bu kadar çok akbabanın bir arada görüntülendi.

Enes Güngör, akbabaları uzakta koyun sürüsüne benzettiğini fakat yakına geldiğinde akbaba sürüsü olduğunu görünce çok şaşırdığını ve cep telefonuyla kayda aldığını söyledi.