Eskişehir'de sanayi sitesinde kurduğu atölyede otantik tekneler üreten 30 yaşındaki Halit Şahin, yenilenebilir enerjinin kullanıldığı Frig kayıklarını yapabilmek için çalışıyor.

Kahramanmaraşlı Şahin, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğrenim görmek için gittiği Eskişehir'de iş hayatına atılmaya karar verdi.

Yurt dışı gezilerinde tarihi mirası yaşatan ülkelerin bunu ticarileştirdiğini gözlemleyen ve bunun üzerine otantik tekne üretme fikrini geliştiren Şahin, yaklaşık 7 yıl önce 6 kişilik ekibiyle bir şirket kurdu.

Selçuklu, Frig ve Lidya motiflerinin yanı sıra kişiye özel tasarımların da işlenebildiği 14 metre uzunluğundaki teknelerden her biri, polyester malzemelerle 6 ayda üretiliyor.

"İki yıl önce patentini aldım"

Halit Şahin, Eskişehir'in kültürünü Frig kayıklarına yansıttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yüzde 100 elektrikli, 24 yıl boyunca yenilenebilir enerji ile kendini yenileyebiliyor. Sıfır karbondioksit salınımı, güneş panelleri ile kendini besliyor ve kültürel bir değeri yansıtıyor. Tarihte bir ilk olan Frig kayıklarını ürettim, iki yıl önce patentini aldım. Teknelerimizin arka kısımlarının kıvrık olmasını, aslında eski çağlarda Frig şapkasının kıvrık olmasından esinlenerek yaptık. Üzerlerinde Frig Vadisi'nde yaşayan at, aslan, kartal gibi motifleri kullanarak bu şekle getirdik. Şu an 'Frig kayığı' adı altında 7'nci üretimimizi yaptık. Son ürettiğimiz kayık Sapanca Gölü'ne indirilecek."

"Hem sessiz hem de çevre dostu"

Frig kayıkları için Hollanda, Ukrayna ve Katar'dan gelen taleplerin ardından üretime başladıklarını anlatan Şahin, "Kayıkları ihraç etmek için görüşmelerimiz oldu. Hedefim, Eskişehir kültürünü daha ileriye taşımak, ülkemizi yurt dışında tanıtmak, kültürümüzü yaşatmak ve bizden sonra gelen nesillere aktarabilmek" dedi.

Şahin, doğa dostu olması için tekneleri elektrikli ürettiklerini belirtti.

Dizel motorun göl ve nehirlerdeki suyu kirletip çevreye zarar verdiğini söyleyen Şahin, "Elektrikliler sessiz olduğu için insanlara daha güzel bir hizmet veriyor, doğayı koruyor. Yaptığımız ürünlerin tamamı el işçiliği" diye konuştu.

Kaynak: AA