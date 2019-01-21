Tıp, hukuk, mühendislik, konservatuvar, ilahiyat gibi çeşitli fakültelerden öğrencilerinin bulunduğu Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Genç Kızılay Topluluğu, 200 gönüllüsüyle Gaziantep ve çevre illerdeki köylerde çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Üniversite tarafından sağlanan otobüsle 45 kişilik grup halinde uzak köylere giden öğrenciler, buralarda "gönül bağı" kuruyor.

Gönüllüler, özellikle sosyal faaliyetler açısından imkanların kısıtlı olduğu bölgelerde öğrenciler için konser, hediye dağıtımı, yüz boyama gibi farklı etkinlikler gerçekleştiriyor.

Toplumsal ve kültürel değerleri yaşatmayı amaçlayan gönüllüler, daha sonra yaşlı ve hasta ziyaretinde bulunuyor. Yaşlıların ev işleriyle de ilgilenen gönüllüler, onların sorun ve ihtiyaçlarını not ederek Türk Kızılayına iletiyor.

"Gidilmedik yer bırakmayacağız"

GAÜN Genç Kızılay Topluluğu Başkanı, İlahiyat Fakültesi öğrencisi Mehmet Kaplan, gittikleri köylerde her kesime hitap edecek faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında bütün köyleri ziyaret etmeyi hedeflediklerini anlatan Kaplan, "Gönül sınırlarımızı aşarak insanlara moral vermeye, yaralarını sarmaya, onlara umut olmaya devam edeceğiz. Nerede bizi bekleyen birileri varsa onların yanına gitmeye çalışacağız. Çünkü bu çocukların mutluluğunu gördükçe bizler daha da güçleniyoruz. Gidilmedik yer bırakmayacağız" dedi.

"Oradaki köy bizim köyümüz"

Sazı ve türküleriyle öğrencileri eğlendiren Ses Eğitimi Bölümü öğrencisi Aslı Ardıç da insan olmanın temelinde yardımlaşmanın bulunduğunu vurguladı.

"Buradaki insanların özellikle bizlere çok ihtiyacı olduğunu biliyoruz" diyen Ardıç, şunları söyledi:

"Böyle yerlerden başlayıp, çok daha güzel yerlere gitmeyi istiyoruz. İşin doğrusu, birilerinin kalbine sazınızla veya sözünüzle girebilmek. Bu zaten başlı başına mükemmel bir duygu. Buradaki çocuklar bu tür aktivitelerden uzak maalesef. Oradaki köy bizim köyümüz diyebiliriz."

"Onların yüzünde bir tebessüm olabilmek"

Fizyoterapi Bölümü öğrencisi Nursena Özur, öğrencilerle çok güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Onların bir bakışı bizi çok derinden etkiliyor. Asıl amacımız, onların yüzünde bir tebessüm olabilmek" dedi.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ahmet Alıcı, örnek projelerle insanların yanında olabilmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Onların kalplerine dokunmak istiyoruz" diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Songül Aydoğdu ise okullarında ilk kez düzenlenen etkinlikten öğrencilerin mutluluk duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA