Yapabilecekleri sınırlı olmasına rağmen hayal gücü ve idealleri fazlasıyla geniş Furkan’ın.

Muhammed Furkan Uçaş, 22 yaşında.

Doğuştan spastik parapleji hastası Furkan’ın tekerlekli sandalyeyle tanışması çok küçük yaşlarda oldu.

4 kardeşi olan Furkan Uçaş’ın kardeşlerinin hepsi yine spastik parapleji hastalığı sonucu dünyaya engelli olarak geldi.

Çocuk yaşta tanıştığı tekerlekli sandalye ise, kendisi için bir engele değil aşka dönüştü.

Sinan Erdem hayali

Basketbol aşığı Furkan, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi takımlarından Medicalpark Samsun Engelli Gücü’nün formasını giyiyor.

2 yıl önce yerleştiği Samsun’da hayatına kulübün tesislerinde devam ediyor.

Yüzlerce kilometre uzakta ailesi ve sevdiklerinden uzak yaşamanın zorluklarına göğüs germesinin ise tek sebebi var; hayalleri.

Hayallerinin en büyüğü, defalarca seyirci olarak gittiği Sinan Erdem Spor Salonu’nun parkesinde sporcu olarak resmi bir müsabaka oynamak.

"İki hayalim vardı. İlki, Sinan Erdem Spor Salonu’na adım atmak. Bunu gerçekleştirdim. Şimdiki hayalim ise, yine Sinan Erdem Spor Salonu’nda resmi bir müsabaka oynamak."

Ailesi ile basketbol arasında seçim yapmak zorunda olmak istemiyor

Bu hayali için çok çalıştığını, aynı zamanda da ailesinden uzakta kalmak gibi fedakarlıklar yaptığını söyleyen Furkan Uçaş, çok sevdiği basketboldan kopmak istemiyor.

Engelli babasının, ev ve 4 kardeşinin bakımında zorlandığını öğrenen Furkan, kendisini bir yol ayrımında bulduğunu söylüyor.

Evin ekonomisine katkıda bulunmak için basketbolu bırakmayı düşündüğü dile getiren genç basketbolcu, şunları anlatıyor:

"Evde 7 kişi yaşıyoruz. Babam elinden geleni yapıyor ama kendisine gereğinden fazla yük olmak istemiyoruz. Samsun’da yaşıyor olmam onlara külfet oluyor. İş veren kurumlar, genelde spor yapmamıza olanak vermiyor. Basketbolu çok seviyorum, bırakmak istemiyorum. Babama destek olarak bu spora devam etmek istiyorum çünkü ben bu spora aşığım."

Furkan’ın basketbolda idolü olarak gördüğü isim, yine bir tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu Özgür Gürbulak.

Tekrar milli formanın hayalini kuruyor

Basketbola ilk olarak Küçükçekmekce Dostluk Engelliler Spor Kulübü’nde başlayan Furkan Uçaş, 2015 yılında Genç Milli Takım seçmeleri için davet aldı.

18 yaşındayken dikkatleri üzerine toplayan genç basketbolcu Beşiktaş’a transfer olurken 2015-2016 Garanti Tekerlekli Sandalye Süper Lig Şampiyonluğu yaşadı.

Basketbola devam edebilmeyi istediğini söyleyen Furkan Uçaş, şimdi yeniden ay yıldızlı formayı giyebilmenin hayalini kuruyor.

Haber: Serhan Sevin

Görüntü: Serhan Sevin, İlyas Umut Özacar

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek