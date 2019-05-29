Edirneli eğitimcilerin kurduğu dernek, teknoloji bağımlılığına karşı mücadele ediyor.

Amaç, yeni nesilleri dört duvar arasında sıkışıp kalmaktan kurtarmak.

Çocuklar çember çevirip ip atlıyor, değnek oyunu oynuyor.

Öğretmen Narin Evren, "Annenin elinde telefon, babanın elinde telefon, çocuk ne yapacağını onlardan örnek alıyor. Çocuk da telefonla çok vakit geçirmeye başlıyor" dedi.

Amaç çocukların sosyalleşmesi

Teknoloji bağımlılığı çocuklarda iletişim problemlerine yol açıyor. Gerginlik, yorgunluk, obezite gibi diğer pek çok soruna da neden oluyor.

Evde kapalı kalmayan çocuklar ise daha mutlu olup sosyalleşiyor.

Dernek başkanı öğretmen Sadrettin Alıcı, "Lütfen çocuklarını doğa ile buluştursunlar. Çocuk çamura da bulansın, yeşile de. Oynasın, düşsün, kalksın. Kendi oyununu arkadaşlarıyla çocuk kendi kursun. Anne babalar birlikte oynasın" diye konuştu.

Dernek üyeleri, okullara geleneksel sokak oyunları dersi konulmasını da istiyor.

Haber: Yavuz Demir