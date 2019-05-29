Bu sofra, hem göze hem damağa hem de mideye hitap ediyor.

Kahvaltıda kavuttan otlu peynire, murtuğadan kaymağa kadar farklı ürünler bulunuyor.

Van kahvaltısı, kendi topraklarında yetişen ürünleri aynı sofrada buluşturuyor.

İşletmeci Fariz Gül, Van'da yetiştirilen hayvanlardan elde edilen kavurmaları olduğunu söylüyor.

"Bunlar kahvaltının özünü oluşturan ürünlerimiz."

20'den fazla çeşit bulunuyor

Van kahvaltısı denince akla gelen ilk şey ise otlu peynir. Bu peynir, dağlarda yetişen endemik bitkilerden hazırlanıyor.

Doğu'nun kadim şehri Van'ı ziyaret edenler bu eşsiz lezzetleri tatmadan gitmiyor. Kahvaltıda ise 25 çeşit ürün bulunuyor.

Van kahvaltısı birbirinden lezzetli ürünleri ile dünyanın özgün sofralarından biri olmaya devam ediyor.

Haber: Tuğba Seval Güler

Kamera: Aykut Olgun