Çankırı'da Adnan Menderes İlkokulunda yaz tatili öncesi karne dağıtım töreni düzenlendi.

Okulda eğitim gören Fatma-Selim Çelik çiftinin 5 çocuğundan en küçükleri, tek yumurta üçüzü olan Barış, Berat ve Burak kardeşler de ilk kez karne heyecanı yaşadı. Üçüzler karne sevinçlerini anneleri ve arkadaşlarıyla paylaştı.

Öğrenciler eğitim öğretim dönemini başarıyla tamamladı

Okul müdürü Samet Hamlı, okullarında bu sene farklı bir heyecan yaşadıklarını söyledi.

Meslek hayatında ilk defa okulunda üçüz öğrenci bulunduğuna belirten Hamlı, "Bu, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için de renklerimize renk kattı. Hep beraber aynı sınıfı paylaşmak hem öğrencilerimize ilginç geldi hem onları mutlu etti" dedi.

Hamlı, üçüzlerin ve bütün öğrencilerinin eğitim öğretim dönemini başarıyla tamamladığını vurguladı.

"Üçüzlerin isimlerini hala karıştırıyorum"

Üçüzlerin sınıf öğretmeni İbrahim Aydın ise, ilk defa üçüz öğrencileri olduğunu anlattı.

"Daha önce ikiz öğrencilerim oldu ama ilk defa üçüz oluyor. Üçü de çok başarılı, inşallah eğitim öğretim hayatlarını bu şekilde devam ettirirler. Üçüzlerin isimlerini hala karıştırıyorum. Özellikle Berat ve Burak'ı ayırt edemiyorum. Artık yerlerini bildiğim için o şekilde isimlerini söylüyorum. Sene başında üçüz öğrenciler olduğunu duyunca onların öğretmeni olmayı istemiştim. Kurada da bana düştü çocuklar. Tatilde birbirimizi çok özleyeceğiz."

Üçüz kardeşler, eğitim hayatlarının ilk yılını geride bırakıp karne aldıkları için mutlu.

Kaynak: AA