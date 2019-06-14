"Benim için tatil demek" başlığıyla Milli Eğitim Bakanlığının ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesaplarından bir video paylaşıldı. Videoda öğrenciler, kendileri için tatilin ne anlama geldiğini anlattı.

Öğrenciler, "Benim için tatil demek" sözleriyle başladıkları cümlelerini "eğlenmek", "parmak arası terlik", "deniz", "otel", "kafa dinlemek", "mavi sular", "dondurma", "alarm kurmamak" ile tamamladı.

Video sonunda Bakan Selçuk öğrencilere "Hepsi hakkınızdır, iyi tatiller" diye seslendi. Bakan Selçuk, videoyu Twitter hesabından "İyi tatiller kuzularım" yazarak paylaştı.

Kaynak: AA