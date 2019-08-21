Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Ayşe Uçar, 1907 yılında dünyaya geldi. Doğduğunda tahtta 2. Abdülhamid vardı. Cumhuriyetin ilanında 16 yaşındaydı.

Hayatı boyunca 3 padişah, 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gördü. 112 yaşını geride bırakan Uçar, Türkiye'nin en yaşlı insanı olarak biliniyor. Kızıyla birlikte yaşayan Ayşe nine, ilerleyen yaşı nedeniyle işitme kaybı ve yürüme güçlüğü çekiyor.

Ayşe Uçar'ın kızı Meliha Bozkurt ise 89 yaşında. 43 senedir annesine bakıyor. Annesinin eskiden çok çalıştığını anlatan Bozkurt, "Kuyu kazar, dağa odun toplamaya gider, her şeyi işlerdi" diyor.

Muğla'daki Fenerbahçeliler de takımlarıyla yaşıt olan Ayşe nineyi ziyaret etti.

Haber: Bekir Tosun